ائتلاف المالكي:وجود مكاتب لحماس والحوثيين في بغداد لأنها القلب النابض لمشروع المقاومة الإسلامية

ائتلاف المالكي:وجود مكاتب لحماس والحوثيين في بغداد لأنها القلب النابض لمشروع المقاومة الإسلامية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف المالكي  سعد المطلبي، الأربعاء، أن وجود مكاتب لحماس والحوثيين في العراق امر طبيعي باعتبار بغداد القلب لنابض لمشروع المقاومة الإسلامية ، ولا يوجد أي مبرر للقلق الأمريكي من هذا التواجد، وهذا الامر يعتبر تدخلا في الشأن العراقي الداخلي، فالعراق له الحرية الكاملة في السماح لأي جهة افتتاح مكتب لها اذا كانت هناك موافقات رسمية بذلك”.وهي مكاتب إعلامية وعلاقات عامة، تهدف لكسب الدعم المعنوي والإنساني”. وكانت الخارجية الامريكية، علقت يوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، على فتح مكاتب لحركة حماس والحوثيين في العاصمة بغداد، فيما حذرت من دفع العراق إلى صراعات إقليمية بسبب هذه الجماعات.وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن “وجود نشاط لحركة حماس وجماعة الحوثيين في العراق، هو خطر يضاف إلى الجماعات المسلحة الموجودة في البلاد، والتي لها مصلحة في استخدام العنف لتقويض أهداف حكومة بغداد في تحقيق الاستقرار، كما أنها تدفع العراق إلى صراعات إقليمية أعمق“.واضاف أن “موقف الولايات المتحدة واضح جداً تجاه حماس والحوثيين إذ تعتبرهما منظمتان إرهابيتان”، مشيراً إلى ان “هناك مخاوف شاركتها واشنطن بصورة مباشرة مع الحكومة العراقية حول وجودهم في بغداد“.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *