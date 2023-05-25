ائتلاف المالكي:ورقة الحلبوسي ” احترقت”

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شاخوان:الذي يهمنا كحزب بارزاني حصتنا في الموازنة ولن نتنازل عن ما تم الإتفاق عليه مع السوداني
التشيك تعلن استعدادها في دعمها للعراق في مجال الصناعة العسكرية
نائب:لا يوجد تعديل لسلم الرواتب
الطاقة النيابية:الكهرباء لن تتحسن بالعراق جراء الفساد وإيران
حزب طالباني:على حكومتي بغداد وأربيل إيجاد بديل عن تركيا لتصدير النفط من الإقليم
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العراق ضمن مجموعة “F” في قرعة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية
العراق يحصل على 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للترايثلون
خسارة منتخب الشباب العراقي أمام نظيره الاوروغواي 4-0 في بطولة كأس العالم للشباب
نادي أربيل يطالب اتحاد الكرة بإجراء ضد طاقم تحكيم مباراته مع الزوراء
العراق يرفض المواجهة مع إسرائيل في بطولة العالم بالمبارزة
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الطاقة النيابية:الكهرباء لن تتحسن بالعراق جراء الفساد وإيران
النقد الدولي:الحساب الجاري للعراق سينخفض في عام 2024 ليكون 2.5-% من الناتج المحلي الإجمالي
نائب:المحكمة الاتحادية قررت “شرعية”جلسة تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي
مصدر نيابي:لاقيمة اقتصادية لميناء الفاو بعد الربط السككي مع إيران
العراق يسترد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت ويودعها في البنك الفيدرالي الأمريكي
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- اذاعة INN