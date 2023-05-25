ائتلاف المالكي:ورقة الحلبوسي ” احترقت”

ائتلاف المالكي:ورقة الحلبوسي ” احترقت”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف المالكي، جاسم البياتي، الخميس، أن موعد إقالة محمد الحلبوسي، من رئاسة مجلس النواب بعد إقرار الموازنة .وقال  في حديث صحفي، إن “اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، ستتم بعد التصويت على الموازنة المالية داخل قبة البرلمان”، لافتاً الى “وجود تحرك حقيقي داخل البيت السني على تغييره”.بدوره، عد تحالف الانبار الموحد، قرار إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب “عراقياً” بعيداً عن أي تدخل خارجي، فيما حدد موقف الاتراك والخليج من قرار الإقالة.ويؤكد القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، في حديث ، أن “الحلبوسي لن تنفعه أي شخصية كانت تسانده وتدعمه، في حال أقدمت الكتل السياسية الأخرى على الإطاحة به وإقالته من رئاسة البرلمان”.ويلفت الى، أن “الاماراتيين تخلوا عن رئيس البرلمان، وهناك إشارات واضحة بهذا الصدى، اما بالنسبة للأتراك فهم أصلا ليسوا داعمين للحلبوسي، بل هم مؤيدين لخميس الخنجر، وعندما كان الحلبوسي متوافقاً مع الخنجر كانت أنقرة توفر له الدعم”.ويوضح القيادي بتحالف الانبار، أن “الاتراك والخليج لم يعودوا يتحكمون بقرار الإقالة، بل أصبح استبدال الحلبوسي مسألة عراقية أكثر مما هي لها علاقة بالتدخل الخارجي الإقليمي أو الدولي”.

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