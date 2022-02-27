ائتلاف المالكي:ورقة الكاظمي البيضاء أصبحت “سوداء”

ائتلاف المالكي:ورقة الكاظمي البيضاء أصبحت “سوداء”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الأحد، على مناقشة وزير المالية وكادر وزارته للورشة البيضاء واليات تفعيلها سيما مع مضي البرلمان بالتوجه لاستضافة علاوي لمناقشة الدولار وتلك الورقة، معتبرا إنها أصبحت سوداء ورمادية ولن يستفد منها العراق أي شيئ .وقال الركابي  في حديث صحفي،أن “الورقة البيضاء التي قدمها رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومته منذ عام ماذا قدمت للعراق وما التأثيرات الاقتصادية التي استفدنا منها وخدمت المواطن حتى ندعمها وماهي المشاريع التي قدمتها ولافائدة منها” .وأضاف أن “المواطن والتاجر والدولة لم تستفد أي شيء من مضمون تلك الورقة وعليه لا فائدة من مناقشتها فهي أصبحت اليوم سوداء ولا قيمة لها”.

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