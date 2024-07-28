ائتلاف المالكي:وزير الدفاع (العباسي) قدم تنازلات كبيرة لـ أمريكا وقواتها لن تخرج من العراق

ائتلاف المالكي:وزير الدفاع (العباسي) قدم تنازلات كبيرة لـ أمريكا وقواتها لن تخرج من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنتقد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الاحد، الوفد المفاوض في واشنطن وطريقة تعامله مع الامريكان، محملاً إياه التنازلات التي قدمها للأمريكان. وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “الوفد المفاوض في واشنطن لم يناقش انهاء التواجد الامريكي بل زاد هذا الملف تعقيداً”، مشيراً الى ان الوفد وقع على حصر التسليح العراقي من أمريكا”. وتابع ان “الولايات المتحدة التي كبلت العراق مبالغ طائلة تعاود اليوم من خلال وفد كان يجب ان يناقش انهاء التواجد الأمريكي لتضع شروطها بحصر تسليح القوات الأمنية العراقية من أمريكا”، لافتاً الى ان “الامريكان لم يقفوا مع العراق ابان حرب داعش الإرهابي في موضوعة التسليح”. واتم المطلبي حديثة: ان “ذهاب الوفد المفاوض الى واشنطن أضر ملف انهاء التواجد الأمريكي بشكل كبير”، داعياً مجلس النواب الى “استجواب الحكومة والوفد والتحقيق في ملف انهاء التواجد الأمريكي”.وشدد الجانبان العراقي والامريكي خلال زيارة الوفد العراقي لواشنطن على أهمية استمرار التعاون لضمان استدامة المعدات العسكرية الأمريكية المنشأ التي تستخدمها قوات الأمن العراقية. 

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