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حزب طالباني: نحن مع تعديلات المالية النيابية على حصة الإقليم ونطالب بسرعة إقرارها
وزارة النفط:(7.306) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي
نائب:توافق حكومي نيابي على تغيير المحافظين الفاشلين
ائتلاف المالكي:وساطات حكومية لإنهاء الخلافات بين أحزاب الإقليم
بالوثيقة..النزاهة النيابية تطالب السوداني بإقالة مدير عام شركة مصافي الوسط لفساده
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حزب طالباني: نحن مع تعديلات المالية النيابية على حصة الإقليم ونطالب بسرعة إقرارها
وزارة النفط:(7.306) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي
المالكي: أنا في خدمة المصالح البريطانية
خبير اقتصادي يدعو مجلس النواب إلى إعادة النظر بالإنفاق التشغيلي في الموازنة
اليوم.. سعر صرف الدولار =147500 ديناراً
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مصدر مسؤول:حكومة السوداني متواطئة مع إيران في تعطيل الخدمة الكهربائية
النقد الدولي:العراق سيعاني من عجز مالي كبير في حالة عدم تحسين إدارته المالية
حكومة الإقليم سرقت رواتب موظفيها وتطالب المركز بصرف1.2 تريليون دينار لصرفها!!
نائب:فساد بقيمة ستة مليارات و500 مليون دولار جراء فشل بناء وتشغيل مصفى كربلاء النفطي
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية استمرار عمل برلمان إقليم كردستان
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- اذاعة INN