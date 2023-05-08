ائتلاف المالكي:وفد سياسي سيزور تركيا لبحث ملف المياه

ائتلاف المالكي:وفد سياسي سيزور تركيا لبحث ملف المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاثنين، عن قرب وصول وفد سياسي من بغداد الى انقرة لنقل 3 رسائل مهمة.وقال جدعان في حديث صحفي،ان” وفدا حكوميا سيزور انقرة قريبا لنقل 3 رسائل مهمة تتعلق بملف المياه وضرورة التفاعل مع خطورة الاوضاع في العراق بعد انحسار خزينه الاستراتيجي في اغلب السدود وسط مخاوف من كارثة بيئية قد تضرب مناطق واسعة خلال الصيف”.واضاف،ان” العراق لديه حق بان يكون له حصة عادلة في مياه نهري دجلة والفرات وفق المعاهدات الدولية التي تفرض  التوزيع العادل لمياه الانهر بين دول المصب والمنبع”.واشار الى ان” الورقة الاقتصادية مهمة ونأمل ان تعتمد في اليات التعامل مع انقرة كونها المستفيد الاكبر من التجارة تصل مستوياتها السنوية الى 18 مليار دولار”، لافتا الى ان “وضع العراق المائي صعب وان التحرك المبكر لبغداد بات ضروريا لتفادي اي ارتدادات داخلية تؤثر على الاستقرار”.وشهدت امدادات المياه لنهري دجلة والفرات انخفاضا غير مسبوق في الاشهر الماضية بسبب كثرة السدود التركية”.

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