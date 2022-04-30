ائتلاف المالكي”يتوقع”إنفراجاً سياسياً بعد عيد الفطر المبارك

ائتلاف المالكي”يتوقع”إنفراجاً سياسياً بعد عيد الفطر المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي،السبت،حدوث انفراجة للازمة السياسية الراهنة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لافتا الى ان الاطار التنسيقي يواصل اجتماعاته واتصالاته مع باقي اطراف التحالف الثلاثي لتشكيل حكومة ائتلافية توافقية.وقال الركابي في حديث صحفي، ، ان “الاطار التنسيقي لم يتوقف ابداً منذ ان بدأت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة وبعد ان اثبت انه قادر على امتلاك الثلث الضامن عمليا في الواقع البرلماني، واليوم فهو ماضٍ بالحوارات من اجل الخروج من الانسداد السياسي والتوصل الى حالة من الانفراج”.واضاف ان “هناك لقاءات واجتماعات مستمرة داخل الاطار التنسيقي وهناك اتصالات مع الاطراف الاخرى كتحالف السيادة والكرد كالحزب الديمقراطي والتحالف الثلاثي بشكل عام”.وبين ان “الخروج من الانسداد السياسي متوقف لغاية انتهاء المهلة التي منحت لغاية التاسع من شوال المقبل، حيث من المرجح ان تطرأ متغيرات على الساحة السياسية وتقارب سيكون بعد المبادرة التي طرحها الاطار، ومن المتوقع ان هناك رغبة سياسية لتشكيل حكومة توافقية ائتلافية لتكون هي المخرج الحقيقي للازمة بعد عطلة عيد الفطر”. 

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