ائتلاف المالكي: أما تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أو اختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات

ائتلاف المالكي: أما تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أو اختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الاحد، عن خيارين امام الانتخابات المقبلة بشأن مفوضية الانتخابات وموعدها.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي في حديث صحفي، إن “موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات لم يبق منه سوى ثلاثة أشهر في حين ان فتح باب الترشيح وتصفية المرشحين لم يعلن عنه لغاية الآن”.وأضاف البياتي، ان “عملية اختيار أعضاء المفوضية الجدد بحاجة الى ستة أشهر في أحسن الأحوال وهذا يتعارض مع موعد اجراء الانتخابات وبالتالي ليس امام الحكومة والقوى السياسية الا اختيار أحد هذين الخيارين”.وأشار الى ان ” الخيار الاول المطروح امام الحكومة والقوى السياسية بشأن مفوضية الانتخابات الجديدة هو العودة الى إبقاء القضاة مع تغيير بعض المسميات والخروج بأشراف قضائي مرة أخرى، كون الوقت لا يتحمل الا انه سيتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية”.ولفت البياتي الى ان “الخيار الاخر وهو مطروح حاليا لدى القوى السياسية الذهاب الى تأجيل الانتخابات الى شهر نيسان من السنة المقبلة 2024 “. وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على تحديد تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *