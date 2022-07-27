ائتلاف المالكي: أمريكا فقد هيمنتها على العالم

ائتلاف المالكي: أمريكا فقد هيمنتها على العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان المعسكر الغربي بقيادة واشنطن فقد هيمنته على العالم ولم ينجح في مؤتمر جدة بتحقيق وتشكيل الناتو العربي، وبالتالي فأن هذا الضعف يندرج في زاوية فقدان السيطرة على القرار بشأن طريق الحرير، لافتا الى ان البرنامج الحكومي المقبل سيضع في اولوياته هذا الطريق.وقال الصيهود في حديث صحفي، ان “اميركا لم تعد تمثل القطب الواحد المهيمن على السياسة العالمية والعالم اصبح اليوم متعدد الاقطاب والمعسكر الغربي اصبح في اضعف حالاته”.واضاف ان “مؤتمر جدة لم يحقق ماعقد من اجله وهو تشكيل الناتو العربي، وبالتالي فأن المعسكر الغربي بقيادة اميركا فقد هيمنته على العالم ولم يعد باستطاعته فرض شروطه”.وبين ان “العراق اليوم بحاجة الى حكومة مهنية قوية تستطيع ان تفكر بمصلحة البلد وشعبه ودوره داخليا وخارجيا وسيكون في مقدمة الحكومة الجديدة هو طريق الحرير وما سيقدمه للعراق”. 

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