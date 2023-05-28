ائتلاف المالكي: إيران والسعودية المستفيدين الأكبر من طريق التنمية

ائتلاف المالكي: إيران والسعودية المستفيدين الأكبر من طريق التنمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الأحد، ان مشروع التنمية لن يخدم العراق ، وفيما أكد ان السعودية  وإيران ستكون المستفيد الأكبر ، أشار الى أهمية طريق الحرير. وقال الشمري في حديث  صحفي، إن “تنفيذ مشروع طريق التنمية الحالي لا يصب بصالح العراق لانه سيكون عبارة عن ترانزيت، وسيجعل من السعودية  وإيران هي الممر الرئيسي للمشروع”، مردفاً ان “مشروع طريق التنمية سيكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للعراق”. وتابع، انه “هنالك فائدة اقتصادية من انشاء طريق التنمية الحالي لكن ليست بحجم انشاء مشروع طريق الحرير الذي يجعل العراق هو الممر العالمي للتجارة العالمية”، مشيرا الى ان “ضعف السياسية الدولية للعراق أدت الى بقائه بهذا الضعف وعدم الوصول الى تنفيذ طريق الحرير ضمن المشروع الصيني”. وبشأن جدية الحكومات في السعي لتنفيذ طريق الحرير ضمن الشروع الصيني، يبين الشمري: انه ” الجدية في التنفيذ كانت بجب ان تكون لصالح طريق الحرير لكان العراق هو اللاعب الرئيسي فيه والجدوى الاقتصادية ستكون أضخم وأوسع”.

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