ائتلاف المالكي: الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر

ائتلاف المالكي: الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون, الاحد , ان تسارع محادثات قوى الاطار التنسيقي مع القوى السياسية جعلته الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة المقبلة.وقالت عضو الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي, ان ” المحكمة الاتحادية سترد الدعوى المقدمة اليها بإلغاء الانتخابات رغم وجود مؤشرات تؤكد توفر القناعة لدى القضاء  بوجود فساد في العملية الانتخابية الا انه في حال الإلغاء سوف تنقلب الموازين وبالتالي ستلجا المحكمة الى رد الدعوى  ” .وأضافت نصيف، ان “قناعة قوى الاطار برد الدعوى سارعت الى اجراء محادثات مكثفة مع القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية حيث تم تاشير استعداد كامل لقوى الاطار التنسيقي بتشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي ستقوم بتشكيل الحكومة التوافقية” .وكان الاطار التنسيقي كشف في وقت سابق، عن نتائج المباحثات والحوارات التي اجراها في أربيل وبغداد مع القوى السنية والكردية، مشيرا إلى أن تلك الحوارات خرجت باتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافقية كونها الخيار الأقرب للجميع. 

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