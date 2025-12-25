ائتلاف المالكي: الإطار سيترك الخيار للنواب في التصويت على رئيس الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، أن الإطار التنسيقي لا يفضل إنتاج زعامة جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة، ويسعى لحسم المنافسة بين الأسماء المرشحة حاليا، مشيرا إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يحظى بقبول أوسع داخل الإطار مقارنة برئيس تحالف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “اجتماعات الإطار التنسيقي مستمرة في أجواء إيجابية ومريحة، دون وجود أي خلافات أو تعقيدات”، لافتا الى أن “الحسم النهائي لمنافسة رئاسة الحكومة لم يُتخذ بعد”.وأضاف أن “التنافس يظل قائمًا بين المالكي والسوداني، إلى جانب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الذي دخل أيضًا دائرة المنافسة”، موضحا أن “الإطار التنسيقي يفضل اختيار أحد هذه الأسماء الثلاثة، دون التوجه نحو ترشيح شخصية جديدة، لتجنب إنتاج زعامة جديدة”.وأشار جعفر إلى أن “أمام قادة الإطار التنسيقي متسع من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة الوزراء، على عكس المكونين السني والكردي، اللذين اقتربا من نهاية المدة الدستورية لاختيار مرشحي رئاستي البرلمان والجمهورية”.

