ائتلاف المالكي: الإطار غير مستعجل لإعلان المرشح لرئيس الحكومة!

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد  القيادي في ائتلاف المالكي النائب السابق جاسم جعفر البياتي، ان الاطار التنسيقي لا يريد الاستعجال في حسم اسم المرشح لرئاسة الوزراء، لافتا الى ان الاطار ينتظر حسم منصب رئيس الجمهورية.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “القرار الأخير للاطار التنسيقي بشأن ملف رئيس الوزراء ذهب باتجاه التريث وعدم الاستعجال في حسم هذا الموضوع، خصوصا ان المرحلة المقبلة تتطلب حسم ملف رئاسة الجمهورية”.واضاف ان “التفاهمات حول منصب رئيس الجمهورية مازالت تعاني الكثير من التعقيدات والانسداد داخل البيت الكردي، وبالتالي فأن حسم هذا المنصب سيحتاج الى المزيد من الوقت قبل ان يتم عقد جلسة البرلمان وانتخاب الرئيس الجديد”.وبين ان “الاطار التنسيقي لايسعى الى الاستعجال في حسم منصب رئيس الوزراء، من اجل ضمان عدم الوصول الى مرحلة متشنجة تؤدي الى حدوث مشاكل، خصوصا ان الاطار يعمل بمبدأ التوافق، وهذا المبدأ لايمكن ان يتحقق بسهولة”.

