ائتلاف المالكي: التيار الصدري يريد أن يبتلع وزارة المالية بحجة الإصلاح

ائتلاف المالكي: التيار الصدري يريد أن يبتلع وزارة المالية بحجة الإصلاح
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو ائتلاف دولة القانون غسان ابو رغيف، الثلاثاء، من قيام جهة سياسية بمحاولة التفرد بوزارة المالية والاستيلاء عليها بحجج اصلاحية.وقال ابو رغيف في حديث صحفي، إن “وزير المالية علي علاوي الذي تنتهي ولايته بتشكيل الحكومة الجديدة مستهدف بشكل مباشر من جهات سياسية برفع الدعاوى والقضايا ضده في مجلس النواب”.وأضاف، أن “استهداف وزارة المالية ووزيرها من بعض الجهات السياسية هو للاستحواذ على الوزارة ومحاولة التفرد بها وبالتالي تحميل علاوي كل الأعباء الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية في العراق”.واوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن “نفس الجهات تعمل على ابتلاع الوزارة من خلال وزير جديد بحجة الاصلاح المالي والاقتصادي”،مبيناً أن “ملف وزارة المالية يمثل خطوة سياسية أكثر من كونه سياسة اقتصادية”. 

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