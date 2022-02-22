ائتلاف المالكي: التيار الصدري يريد أن يبتلع وزارة المالية بحجة الإصلاح

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حزب طالباني:المحكمة الاتحادية سترفض مرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية
تحالف الفتح:لقاء مرتقب بين الصدر وزعماء الإطار لتشكيل الكتلة الأكبر
مصدر:(25) لجنة نيابية في الدورة الحالية
رئاسة البرلمان:نهاية الأسبوع المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
المحكمة الاتحادية:وجوب مساواة المكونات في مجلس النواب
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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