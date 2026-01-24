ائتلاف المالكي: الحكومة المقبلة بـ (26) وزارة لترضية مكونات الإطار “المجاهدة”!

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  توقع القيادي في ائتلاف المالكي، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم السبت، أن تشهد الحكومة المقبلة زيادة في عدد الحقائب الوزارية لتصل من 25 إلى 26 وزارة لترضية مكونات الإطار “المجاهدة”، مع استحداث منصبين إضافيين كنائب لرئيس الوزراء.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وقادرة على تجاوز الخلافات السياسية، الأمر الذي يستدعي إشراك جميع الكتل السياسية في التشكيلة الوزارية”. وأضاف ان “تمثيل الكتل الفائزة قد يدفع نحو توسيع عدد الوزارات، عبر فصل بعض الوزارات مثل الثقافة عن السياحة، والصحة عن البيئة، إلى جانب استحداث وزارات دولة”.يذكر أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضم حاليًا 22 حقيبة وزارية موزعة بين القوى السياسية المختلفة، إضافة إلى وزارة مخصصة للمكون المسيحي. يذكر ان العراق يمر بأزمة مالية حادة جداً جراء سرقة المال العام وتهريب النفط والدولار إلى إيران وغيرها والفشل والرواتب العالية والمزدوجة  لزعماء الاطار وغيرهم وتكبير ميليشيا الحشد الشعبي على حساب العراق وأهله.

