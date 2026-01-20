ائتلاف المالكي: الحلبوسي من معسكر يزيد والمالكي من معسكر الحسين!!

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركوش، اليوم الثلاثاء، الطروحات الأخيرة لزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي بشأن ترشيح شخصية “توافقية” لرئاسة الوزراء بأنها تندرج ضمن “الدعاية السياسية”، مؤكداً أن الإطار التنسيقي حسم أمره باتجاه مرشح واحد.وقال كركوش الإيراني الأصل في تصريح صحفي، إن “محاولات الحلبوسي لفرض إملاءات أو رسم مسارات سياسية لقوى الإطار التنسيقي تأتي في سياق السعي لتحقيق مكاسب حزبية”، مبينًا أن “تحديد مواصفات رئيس الوزراء القادم هو شأن يخص الكتلة الأكبر المتمثلة بالزعامة الإطارية بإشراف امام العصر خامنئي وان الحلبوسي من معسكر يزيد والمالكي من معسكر الحسين”.

