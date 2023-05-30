ائتلاف المالكي: الحلبوسي وراء تعطيل إقرار الموازنة

ائتلاف المالكي: الحلبوسي وراء تعطيل إقرار الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الثلاثاء، رئاسة البرلمان بالتقصير وعرقلة تحديد موعد جلسة التصويت على الموازنة العامة، مردفاً ان تعطيل إقرار الموازنة لفترة أطول تدمير لمصالح جميع أبناء الشعب العراقي. وقال اللامي في حديث  صحفي، إن “جميع المشاريع التي تخص الحكومة والمواطنين متوقفة على تمرير الموازنة نتيجة؛ الخلافات الأخيرة التي حصلت داخل البرلمان”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحتاج الى جدية اكبر من اجل تمرير الموازنة”.وتابع، ان “هنالك تقصير واضح من رئاسة البرلمان بشأن عدم حسم موعد جلسة التصويت على الموازنة العامة”، لافتا الى انه “يجب على الحلبوسي ان يلعب دورا رئيسيا ومحوريا في تقريب وجهات النظر وتحديد موعد إقرار الموازنة”.واتم اللامي حديثه: انه “يجب العمل على تمرير موازنة متزنة بين جميع افراد الشعب العراقي، وعدم التمييز بين مكون او طرف دون اخر”، مضيفا ان “تعطيل إقرار الموازنة لفترة أطول هو تعطيل لمصالح جميع أبناء الشعب العراقي”.

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