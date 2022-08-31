ائتلاف المالكي:( السوداني)مرشح الإطار الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة

ائتلاف المالكي:( السوداني)مرشح الإطار الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاربعاء، عن كواليس اجتماع الاطار التنسيقي امس ، مبينا ان الاطار مازال متمسكا برئاسة الحكومة لصالح محمد شياع السوداني. وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “الاطار التنسيقي وخلال اجتماعه امس الثلاثاء في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي اكد على ابقاء ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة”.  واضاف ان “الاطار تلقى اشارات واضحة من القوى السنية والكردية بشأن الموافقة على اعادة مجلس النواب مجددا والذهاب الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”. واوضح جعفر ان “البرلمان بحاجة الى نحو شهر كامل من اجل ترميمه وتنظيفه بعد نحو شهر من التظاهرات والاعتصام ومن ثم يتم تحديد الجلسة بالتوافق”. 

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