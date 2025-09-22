ائتلاف المالكي: السوداني يتحمل مسؤولية شحة المياه في العراق

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، الاثنين، رئاسة الوزراء مسؤولية استمرار شحّ المياه والجفاف الذي يضرب أنهار العراق، عازياً ذلك إلى ضعف الدبلوماسية العراقية وعدم حسم هذا الملف مع الجانب التركي.وقال اللامي في حديث صحفي، إنّ “ما يحصل اليوم من جفاف للأنهار جرّاء شحّ المياه يؤكد فشل الدبلوماسية لرئيس الوزراء في التعامل مع الجانب التركي، لاسيما أنّه قام بعدة زيارات إلى أنقرة وأجرى اتفاقات مع المسؤولين الأتراك”.وأضاف أنّ “الجانب التركي تحدث مراراً عن توفير المياه للعراق بالكميات التي يحتاجها، خصوصاً في أيام الصيف، إلا أنّه لم يلتزم بما صرّح به، وذلك بسبب غياب قوة دبلوماسية وسياسية من الحكومة العراقية تجاه هذا الملف”.وبيّن أنّ “الحكومة لم تواجه الجانب التركي إزاء ما يقوم به من تقليص لحصة العراق المائية، وعدم الإيفاء بما تعهّد به بشأن منح العراق حصة عادلة من المياه، وهو ما لم يحصل في عهد الحكومات السابقة، وبالتالي فإنّ رئاسة الوزراء تتحمّل المسؤولية المباشرة لعدم قدرتها على ضبط هذا الملف مع تركيا”.

