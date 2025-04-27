ائتلاف المالكي: الشرع لن يحضر مؤتمر القمة العربية في بغداد وإذا حضر سيقتل

ائتلاف المالكي: الشرع لن يحضر مؤتمر القمة العربية في بغداد وإذا حضر سيقتل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، الاحد، انه “بعد الرفض الواسع والكبير لقوى سياسية شيعية وكذلك الحشد الشعبي لزيارة الرئيس السوري احمد الشرع إلى بغداد لتورطه بدماء العراقيين، فإننا نستبعد حضوره”.وأضاف، “حسب المعلومات التي وصلت إلينا من الدبلوماسية العراقية، فإن الشرع لن يشارك في القمة، وسيكون هناك من يمثله في اجتماع الجامعة العربية ببغداد”.وأوضح الجزائري أن “الشرع يدرك جيداً بأن هناك خطورة امنية على حياته بسبب رفض زيارته الى العراق، ولهذا هو لن يزور العراق خلال الفترة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هذه الخطورة لا يمكن أن تتحملها الحكومة العراقية”.وأشار إلى أن “هناك خطورة موجودة في ظل تهديد واضح وعلني له من قبل أطراف مختلفة، وحضوره ربما يؤثر على عموم انعقاد الجامعة العربية، خاصة في ظل تهديدات بقطع طريق المطار او بعض الاعمال العسكرية، ولهذا الشرع لن يزور بغداد اطلاقاً”.يشار إلى أن اجتماعاً سابقاً للإطار التنسيقي شهد غياب بعض قياداته، من بينهم قيس الخزعلي، فيما غادر نوري المالكي مبكرًا بسبب تباين الآراء، خصوصًا بشأن العلاقة مع سوريا، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة .وأخبر أحد المصادر في الإطار التنسيقي ، بأن زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

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