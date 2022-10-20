ائتلاف المالكي: الصدر سيشارك في حكومة السوداني التوافقية

ائتلاف المالكي: الصدر سيشارك في حكومة السوداني التوافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الخميس، عن مفاوضات الاطراف السياسية مع التيار الصدري بغية المشاركة في الحكومة المنتظرة.وقال الركابي في حديث صحفي، ان “المفاوضات السياسية مستمرة لأقناع التيار الصدري المشاركة في الحكومة الجديدة”، مبينا ان تقسيمات الوزارات ستكون 12 وزارة للشيعة و4 للأكراد و6 وزارات الى السنة ووزارة واحدة للأقليات”.وأضاف أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث ان عدد الوزارات سيكون 26 وزارة انما ستكون بين 22 الى 23 وزارة على أعلى التقديرات”.

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