ائتلاف المالكي: العقوبة أفضل خيار لإسكات التيار الصدري

ائتلاف المالكي: العقوبة أفضل خيار لإسكات التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الأربعاء , رئيسي مجلس النواب حكومة تصريف الاعمال الى اتخاذ إجراءات ورادعة ، مرجحا عودة التيار الصدري الى التفاوض بعد انتهاء التظاهرات.وقال البياتي في تصريح  صحفي , ان ” الاجراء الذي اتخذه مجلس القضاء فائق زيدان اتجاه عملية تطويق مجلس القضاء الأعلى كان فاعلا ومنتجا واجبر المتظاهرين الى التراجع والانسحاب من مقر رئاسة القضاء “. وأضاف أنه ” يتطلب من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الاعلان  عن الغاء قرار تعليق جلسات مجلس النواب وكذلك على رئيس حكومة تصريف الاعمال اتخاذ إجراءات سريعه لاعطاء مدة زمنية محددة  قصيرة جدا بانسحاب المعتصمين من مبنى مجلس النواب وبعكسة يتم اصدار اوامر قبض على من لم يمتثل لأوامر السلطة التنفيذية ” . وأشار البياتي الى ان ” قرار الاطار التنسيقي بإيقاف التفاوض مع التيار الصدري قد انتهى بعد امتثال المتظاهرين من الانسحاب من مبنى مجلس القضاء الأعلى وان اللجنة التفاوضية ستباشر باعمالها بالتفاوض مع القوى السياسية ومن ضمنها التيار الصدري “.

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