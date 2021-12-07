ائتلاف المالكي: الكاظمي قدم تنازلات كبيرة للإقليم لأنه “رعديد وخائن للأمانة”

ائتلاف المالكي: الكاظمي قدم تنازلات كبيرة للإقليم لأنه “رعديد وخائن للأمانة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ، الثلاثاء، ان الكاظمي قدم تنازلات كبيرة الى إقليم كردستان لأنه رعديد وخائن للامانة، أبرزها ما يتعلق بمحافظة كركوك.وقالت  القيادية في الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “هناك مجاملات وتنازلات عديدة قدمها الرعديد الخائن لأمانة المسؤولية الكاظمي الى إقليم كردستان من بينها ما يتعلق بكركوك وإمكانية عودة قوات البيشمركة الى المحافظة كجزء من صفقة سياسية بين الحكومة والاقليم”.وأضافت، أن “هناك معلومات تشيرا الى وجود صفقة بين حكومة بغداد واربيل لاعادة البيشمركة الى محافظة كركوك”.وأشارت الى ان “محافظة كركوك تمتلك مكون اصيل واساسي في العراق وهو المكان التركماني وعلى الحكومة مراعاة مصالحهم بعيدا عن الصراعاة السياسية”.

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