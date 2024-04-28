ائتلاف المالكي: الوضع الراهن لايستحمل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

ائتلاف المالكي: الوضع الراهن لايستحمل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الاحد، اجراء انتخابات مبكرة في زمن حكومة السيد محمد شياع السوداني.وقال المطلبي في حديث صحفي ، ان “الوضع الراهن في العراق لا يستحمل اجراء انتخابات مبكرة رغم ان السوداني وضع هذه الفقرة ضمن برنامجه الحكومي”.واضاف، ان “الاتفاقات والاجتماعات السياسية بين مختلف الأطراف لم يتم فيها الاتفاق على الذهاب نحو هذا الخيار، رغم وجوده في البرنامج الحكومي”.واوضح، انه “يمكن اللجوء الى انتخابات مبكرة في حالة استجد معين قد يدفع الطبقة السياسية والحكومة الى الذهاب للانتخابات المبكرة”.وافاد، ان “اجراء الانتخابات المبكرة لن يجدي نفعا وليست ذات جدوى”.

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