ائتلاف المالكي: تحالف السوداني” فضائي”

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف المالكي جاسم محمد جعفر، الأحد، ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه “ائتلاف فضائي”، مشيرا إلى أن غالبية أعضائه انضموا إليه بدوافع مصلحية لا تستند إلى قناعة حقيقية بمشروعه السياسي، متوقعا انفراط عقد الائتلاف في حال عدم حصول السوداني على ولاية ثانية.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “ظاهرة انتقال بعض النواب من كتلة إلى أخرى ليست جديدة في الحياة السياسية، وغالبا ما تكون مدفوعة بالرغبة في تحقيق مكاسب شخصية أو البحث عن نفوذ وشهرة، وليس انطلاقا من إيمان حقيقي بمشروع أو برنامج سياسي”.وأضاف أن “ائتلاف السوداني يضم نوابا انسحبوا من كتلهم السابقة لأسباب مصلحية بحتة، وهو ما يجعله ائتلافا هشاً ومعرضاً للتفكك”، مبينا أن “هؤلاء الأعضاء سيغادرون الائتلاف في حال فشل السوداني بالحصول على ولاية ثانية، كما حدث مع ائتلاف حيدر العبادي بعد انتهاء فترة رئاسته للحكومة”.وأشار جعفر إلى أن “الكتل السياسية تتحمل مسؤولية ضم هذه النوعيات من النواب، نتيجة ضعف معايير الاختيار وعدم التركيز على مدى التزامهم الحقيقي بالمشروع السياسي أو الاقتصادي للكتلة”.

