ائتلاف المالكي: حراك سياسي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات

ائتلاف المالكي: حراك سياسي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى ما بعد نهاية العام الجاري , مبينا ان هناك جملة من الأسباب التي تستدعي تأجيلها. وقال الزيادي في تصريح  صحفي، انه “بات من الصعب جدا اجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري بسبب عدم حسم اختيار مفوضية جديدة للانتخابات ما يستدعي التمهل لفترة أطول”.وأضاف ان ” مفوضية الانتخابات الحالية مازالت نافذة المفعول لكن لا يمكن تكليفها باجراء الانتخابات بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي دعا الى تغيير مفوضية الانتخابات ” . وأوضح الزيادي ان” المدة المتبقية على موعد اجراء الانتخابات غير كافية لاختيار مفوضية جديدة وبالتالي بات من المؤكد ان يتم تأجيل الانتخابات الى العام المقبل “.وكانت الحكومة قد حددت 20  من كانون الاول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية مجالس المحافظات.

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