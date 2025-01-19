ائتلاف المالكي: حكومة الشرع “صهيونية “بامتياز

ائتلاف المالكي: حكومة الشرع “صهيونية “بامتياز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاحد، ان تصريحات وزير الخارجية السوري تعكس انبطاحًا أمام الاحتلال التركي والصهيوني. وقال اللامي في تصريح صحفي، إن ” تصريح وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني، الذي قال فيه إن “أمن تركيا والكيان الصهيوني من أمننا”، تصريح غير مسؤول ولا يعبر عن إرادة الشعب السوري”.وبين أن ” الحكومة السورية الحالية لا تمثل سوى أقل من 20% من القوى التي دخلت الأراضي السورية، ولا يمكن اعتبار تصريحاتها تعبيرًا عن موقف الشعب السوري، بل تعكس توجهات جماعة معينة تخدم أجندات الاحتلال التركي والتوغل الصهيوني”.وأضاف أن ” من يمثل الشعب السوري بحق هو من يأتي عبر صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة”، مشيرًا إلى أن ” هذا التصريح يعكس مستوى الانبطاح أمام الاحتلال التركي والسياسات المؤقتة للكيان الصهيوني الغاصب”.

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