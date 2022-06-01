ائتلاف المالكي: حل البرلمان أفضل من حرب شيعية شيعية

ائتلاف المالكي: حل البرلمان أفضل من حرب شيعية شيعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي وائل الركابي، الأربعاء،من تصاعد الخلافات السياسية بين الإطار والتيار الصدري وتحولها الى حرب شيعية – شيعية، مبينا ان خيار حل البرلمان وإعلان عن موعد انتخابات مبكرة أفضل من خيار التصادم. وقال الركابي في حوار متلفز ، اننا ” نعول على حكمة تصرف قادة الإطار التنسيقي والتيار الصدري لمنع حدوث حرب شيعية – شيعية بسبب تصاعد حدة الخلافات”.وأضاف ان “طرح خيار حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة أفضل بكثير من التصعيد والذهاب الى حرب داخلية طاحنة بين المكون “. وأشار الركابي الى ان ” الإطار يسعى فقط لتسمية الكتلة الاكبر لترشيح رئيس الوزراء من الكتلة الفائزة بالتعاون مع التيار الصدر وتشكيل حكومة توافقية”.

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