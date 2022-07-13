ائتلاف المالكي:تحديد أسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة عن طريق الانتخاب داخل الإطار

ائتلاف المالكي:تحديد أسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة عن طريق الانتخاب داخل الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاربعاء، الآلية التي سيتم من خلالها اختيار شخصية رئيس الوزراء القادم داخل قوى الإطار التنسيقي، فيما أكد أن طرح الأسماء والشخصيات داخل الغرف المظلمة لن يساهم باختيار الرئيس.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “أفضل طريقة لاختيار رئيس الوزراء تكون بحدوث انتخابات داخل الهيئة العامة للكتلة النيابية الأكثر عددا، ويفتح باب الترشح أمام قوى الإطار أو المستقلين لمنصب رئاسة الوزراء أمام من تنطبق عليه المعايير التي حددها الإطار التنسيقي”.وأضاف، أن “هذه الآلية مهمة جداً، فبدلا من طرح الأسماء والشخصيات في الغرف المظلمة وعدم الاتفاق على هذا الشخص او ذاك، لابد من ضرورة الاعتماد على هذه الآلية الشفافة، فضلاً عن منح أعضاء مجلس النواب دور في تقديم أرائهم واختيارهم لرئيس الوزراء”.وكان الاطار التنسيقي قد حدد، في وقت سابق، مواصفات رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، أهمها النزاهة والمهنية والقوة.

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