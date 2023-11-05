ائتلاف المالكي: زيارة السوداني لطهران لوحدة الموقف السياسي الخارجي لما يحدث في المنطقة

ائتلاف المالكي: زيارة السوداني لطهران لوحدة الموقف السياسي الخارجي لما يحدث في المنطقة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الاحد، هدفين رئيسيين لجولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الإيرانية طهران ودول الخليج.وقال المطلبي في تصريح صحفي، إن “الجولة التي سيقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الإيرانية وبعض عواصم دول الخليج لها هدفين الأول العمل على توحيد المواقف اتجاه الحرب في غزة، اما الهدف الثاني فانه يتعلق بمعرفة وتوضيح حقيقة مواقف دول الخليج الذي مازال ضبابيا لحد هذه اللحظة”. وأضاف ان ” الجولة لعواصم دول الخليج للكشف عن حقيقة المواقف الحقيقة للدول الخليجية اوعلى الأقل تحديد من هم الحلفاء ومن هم غير ذلك مع ما يجري من جرائم على ارض غزة “.وأشار المطلبي الى ان ” جهود حكومة السوداني بشان دعم المقاومة الفلسطينية معنويا وسياسيا وانسانيا  لن تنقطع”.وأوضح، ان ” حرب غزة قد تجاوزت حدودها وأصبحت مذبحة حقيقية تحت مرآى ومسمع المجتمع الدولي وما تقدمه الولايات المتحدة الامريكية من دعم لامحدود للكيان الصهيوني , لذلك فان جولة السوداني حراك دبلوماسي للضغط على الغرب لتغيير مواقفها اتجاه المذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية في غزة ” . يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيقوم غدا الاثنين جولة إقليمية بهدف مناقشة تطورات الاحداث في غزة , وسيبدأ جولته من العاصمة الإيرانية طهران ويتبعها عواصم خليجية.

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