ائتلاف المالكي: سنحتكم لقرار الهيئة القضائية في حسم نتائج الانتخابات

ائتلاف المالكي: سنحتكم لقرار الهيئة القضائية في حسم نتائج الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف المالكي، الاثنين، موقفه حول المصادقة على نتائج الانتخابات الحالية من المحكمة الاتحادية.وذكر عضو الائتلاف محمد الصيهود في حديث صحفي، ان القضاء سيحسم الطعن بنتائج الانتخابات والنظر بالطعون من قبل الهيأة القضائية المشرفة على الانتخابات سنعمل على الاحتكام النتائج”.واشار الصهود، اننا في دولة القانون سنلتزم ونحتكم لقرار مفوضية الانتخابات لاننا سلكنا اولا السبل القضائية خلال الطعن بالنتائج”.يذكر ان عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون في النتائج الاولية للانتخابات 34 مقعدا. 

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