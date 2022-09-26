ائتلاف المالكي: سنشكل الحكومة المقبلة ولا قيمة للرفض الصدري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , الاثنين , ان قوى الاطار التنسيقي والسنة والكرد وبعض المستقلين وقعوا على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة، مرجحا عقد جلسة البرلمان خلال اليومين المقبلين للتصويت على النائب الأول ورئيس الجمهورية بعد اكتمال النصاب الكامل. وقال البياتي في تصريح صحفي , ان ” القوى السياسية من الاطار التنسيقي والسنة والكرد وبعض المستقلين وقعوا على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة التي سيتم بموجبها تشكيل الحكومة المقبلة ومشاركة الجميع في حال نجحاها او فشلها ولكل جهة ستتحمل مسؤولية المهمة المناطة اليها ” . وأضاف ان ” العدد الدستوري في نصاب رئيس الجمهورية قد اكتمل تماما وان الجلسة المقبلة سيتم التصويت على النائب الأول ورئيس الجمهورية”، مرجحا ان “تعقد جلسة البرلمان خلال اليومين المقبلين”. وأشار جعفر الى انه ” في حال عدم استكمال توافق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية فان جلسة البرلمان ستصوت على النائب الأول لرئيس البرلمان ” , كاشفا عن ” اتفاق الاطار منح منصب النائب الأول لرئيس البرلمان للمستقليين وتحديدا للنائب عبد المحسن المندلاوي ” .