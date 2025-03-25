ائتلاف المالكي: سنلغي الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

ائتلاف المالكي: سنلغي الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، اليوم الثلاثاء، ذهاب الأطراف السياسية نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، لافتا الى ان البرلمان قد يذهب باتجاه اجراء تعديل على نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.وقال كركوشفي حديث صحفي، ان “المعطيات الحالية تشير الى بقاء قانون الانتخابات على ماهو عليه من دون الذهاب لاجراء تعديلات على القانون الحالي للعملية الانتخابية”.واضاف ان “هناك احتمالية للذهاب نحو اجراء تعديلات على نظام الدوائر المتعددة فقط، بحيث تكون كل محافظة الى دائرتين باستثناء بغداد التي قد تكون 4 او 5 دوائر انتخابية”.وبين ان “القوى السياسية يبدو انها ذاهبة باتجاه تغيير نظام الدوائر الانتخابية والاتفاق على هذا الامر في قادم الايام، على الرغم من ان الموضوع مازال غير مطروحاً على القوى السياسية داخل البرلمان في الوقت الراهن”.

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