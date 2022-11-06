ائتلاف المالكي: على أمريكا أحترام السيادة العراقية

ائتلاف المالكي: على أمريكا أحترام السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، الأحد، شكل علاقة العراق مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.وقال المالكي في حديث صحفي، إن “العراق مرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي حيث ستسعى إدارة رئيس الوزراء محمد السوداني في الفترة المقبلة الى تفعيل هذه الاتفاقية بما يلزم واشنطن بتنفيذ بنودها واحترام سيادة العراق وان يكون تحركها جوًا وبرًا تحت نظر وموافقة وقرار الحكومة العراقية”.واضاف، أن “اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تم الاتفاق عليها قبل عدة سنوات تعطي العراق الكلمة العليا فيما يتعلق بالسيادة على اراضيه والتحكم بالتواجد الأجنبي على اراضية واجوائه والتحكم بمسارات الطيران الأجنبي”.وتابع المالكي، ان “العلاقة بين بغداد وواشنطن يجب ان تحكم بأعراف وقوانين ومواثيق دبلوماسية كغيرها من العلاقات مع ايران والسعودية وتركيا حيث ان الأساس في هذه العلاقة يجب ان يكون احترام سيادة العراق واستقلاله”.

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