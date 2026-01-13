ائتلاف المالكي: كفى “ليونة” في التعامل مع حكومة البارزاني

ائتلاف المالكي: كفى “ليونة” في التعامل مع حكومة البارزاني
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف المالكي النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، من تداعيات استمرار الحكومة الاتحادية في التعامل بـ” الليونة” مع إقليم كردستان في عدد من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها تهريب كميات كبيرة من النفط العراقي إلى تركيا، ورفضه إخضاع عدد من المنافذ غير الرسمية لإدارة الحكومة الاتحادية وتطبيق الحكومة الالكترونية .وقال جعفر، في تصريح  صحفي ، إن ” الإقليم ما يزال يرفض تطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية، بما فيها نظام (الآسيكودا) في المنافذ الحدودية، إضافة إلى امتناعه عن إغلاق أو تسليم العديد من المنافذ غير الرسمية إلى الحكومة الاتحادية” ، مبينًا أن ” هذا الرفض يعود إلى ضعف الموقف الحكومي في التعامل مع الإقليم، من خلال سياسة التغاضي والمرونة المفرطة مقارنة ببقية المحافظات العراقية” .وأضاف أن ” هذا الأسلوب في التعامل يثير تساؤلات بشأن وجود فساد أو علاقات مشبوهة بين الجانبين” ، لافتا إلى أن” استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية في محافظات الوسط والجنوب، نتيجة منح الإقليم امتيازات لا تحظى بها بقية المحافظات. وأشار جعفر الى أن” العوائد المتأتية من تهريب النفط وإدارة المنافذ، سواء الرسمية أو غير الرسمية، تُعد من أموال الشعب العراقي، فضلًا عن استفادة الإقليم من نفط الجنوب ضمن حصته من الموازنة العامة السنوية” ، داعيا” الحكومة المقبلة إلى تطبيق القوانين والأنظمة على الإقليم أسوة بسائر المحافظات العراقية” . 

