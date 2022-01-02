ائتلاف المالكي: لا تجديد للرئاسات الثلاث

ائتلاف المالكي: لا تجديد للرئاسات الثلاث
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت بعض الأطراف السياسية، الأحد، عن أسماء مطروحة على امل حصولها على مناصب في الرئاسات الثلاث وخصوصا مايتعلق برئاستي الوزراء والبرلمان، في وقت مازال فيه المشهد ضبابا داخل البيت الكردي.وقالت عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون في حديث صحفي، ان “هناك إصرارا داخل الاطار التنسيقي على عدم التجديد للرئاسات الثلاث والمجيء بشخصيات جديدة تلبي طموح المرحلة المقبلة”.من جهة أخرى، اكد عضو تحالف العزم عبد الوهاب البيلاوي، ان “تحالفه طرح أسماء (محمود المشهداني وثابت العباسي وخالد العبيدي)، لنيل احدها منصب رئاسة البرلمان، موضحا ان هناك تقاربا مع الاطار التنسيقي حول هذا الامر”.من جانب اخر، بين النائب الفائز عن حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله، حسين العامري ، ان “اللقاء بين الاطار والتيار كان إيجابيا الا انه لم يتم خلاله تحديد آلية التحالف ومن هو رئيس الوزراء المقبل، لكن هناك اسماء مطروحة لهذا المنصب وهم (اسعد العيداني وعلي الشكري وحيدر العبادي)”.وعلى صعيد متصل، فقد لفتت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ، الى ان “الاتحاد الوطني لم يضع في الحسبان غير (برهم صالح) كمرشح لرئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة”، في وقت مازال فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعلن عن موقفه بعد إزاء هذا المنصب. 

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