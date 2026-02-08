ائتلاف المالكي: لا يهمنا تدمير العراق وجوع شعبه ,, المهم كرسي أبو إسراء

ائتلاف المالكي: لا يهمنا تدمير العراق وجوع شعبه ,, المهم كرسي أبو إسراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم “ائتلاف إدارة الدولة” الذي يجمع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالعراق ومن مختلف المكونات، عقد اجتماع مهم، مساء اليوم الأحد، لأجل حسم ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء وفق “الفضاء الوطني”.وأكد المستشار الإعلامي لائتلاف دولة القانون  الولائي عباس الموسوي، في حديث صحفي هذه المعلومات، وأشار إلى أن “الاجتماع سيناقش فيه آخر التطورات السياسية في العراق وخاصة بما يتعلق بملفي رئاسة الجمهورية والوزراء”.في السياق، قالت مصادر سياسية مطلعة،  إنّ “الاجتماع سيبحث بشكل جدي الانسداد السياسي والعمل على إنهائه سريعاً، عبر حسم ملفي رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء”.وعقدت قوى الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية السياسية، أمس السبت، مباحثات لمناقشة الانسداد السياسي ودرست فكرة طرح مرشح تسوية بديلاً عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *