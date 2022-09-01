ائتلاف المالكي لشعبوثي: بابا بعد لا تغرّد أنت وعمك مقتدى اعلنتوا الاعتزال السياسي

ائتلاف المالكي لشعبوثي: بابا بعد لا تغرّد أنت وعمك مقتدى اعلنتوا الاعتزال السياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قلل القيادي في دولة القانون وائل الركابي، الخميس، من اهمية خطابات وزير الصدر صالح محمد العراقي المكنى ( شعبوثي ) لدى عمه مقتدى، بعد عدة تغريدات معادية للاطار  التنسيقي، مبينا ان صفحة العراقي متوقفة بأمر من زعيم التيار مقتدى الصدر وهي لا تمثله.وقال الركابي في حديث صحفي، “اننا نتعاطى بكل إيجابية مع كلمة الصدر فهي واضحة مهمة حيث دعا فيها مناصريه الى الانسحاب وادان فيها العنف وهذا امر مهم للغاية”.واضاف ان “الاطار يتابع كلام سماحته حيث درء الفتنة وعليه فأن حديث اي صفحة أخرى تتحدث باسم الصدر وتنتقد الإطار لمضيه بالخطوات الدستورية نحن لا نعتبرها تمثل رأي الصدر وعليه فليس من المعقول بقاء العراق بدون حكومة كاملة الصلاحيات ومع تعطيل البرلمان فلا بد من إكمال الاستحقاقات الدستورية .وبين الركابي ان “الإطار  لايتحدى الصدر ومناصريه عندما أعلن المضي بالاستحقاقات الدستورية فبعد خطواته المهمة وموقفه في سحب المتظاهرين نحن نقدر عاليا هذا الموقف وعليه فنحن لانسعى إلى اي تصعيد لكننا نريد المضي بتشكيل الحكومة ومن ينتقدنا من هنا وهناك لانعتبره موقفا رسميا الا عندما يصدر من الصدر”.

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