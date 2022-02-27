ائتلاف المالكي للصدر: أين شعارك “لاشرقية ولاغربية”من لقاء الحلبوسي -الخنجر بأردوغان؟

ائتلاف المالكي للصدر: أين شعارك “لاشرقية ولاغربية”من لقاء الحلبوسي -الخنجر بأردوغان؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاحد، لقاءات تحالف السيادة بالرئيس التركي تناقضا في شعار “لاشرقية ولاغربية” الذي ينادي به التحالف الثلاثي.وقال جدعان في حديث صحفي، إن “التحالف الثلاثي اعتمد مبدأ الاغلبية السياسية وكان شعاره لاشرقية ولاغربية، لكن لقاء محمد الحلبوسي مع الرئيس التركي بحضور مدير مخابراته يدل على تغلغل تركي كبير في المشهد العراقي”.وأضاف، أن “تلك اللقاءات تعكس تناقض شعار لاشرقية ولاغربية التي رفعها التيار الصدري”، محذرا من “اعطاء مبرر لدول اخرى للتعاطي مع المشهد العراقي والتدخل في ظل المصالح”.واثار لقاءات الحلبوسي والخنجر مع الرئيس التركي بحضور رئيس مخابرات الاخير موجة انتقادات حادة في الساعات الماضية باعتباره تدخل في المشهد العراقي. 

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