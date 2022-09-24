ائتلاف المالكي للكاظمي:كان عليك الاعتراف بفشلك أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة

ائتلاف المالكي للكاظمي:كان عليك الاعتراف بفشلك أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، السبت، خطاب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي امام الجمعية العمومية للامم المتحدة بالطريقة الجديدة لاستجداء السلطة، مبينا ان الكاظمي كان عليه القرار بفشله بحماية منزله وقصره الحكومي . وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “جميع دول العالم استعرضوا قدرات بلدانهم وانجازاتها على الصعيد العلاقات مع الدول الاخرى وبيان القوى الدبلوماسية في حين استعرض الكاظمي ما يجري في العراق في اشارة  واضحة على طلب الولاية الثانية من الحكم امام الامم المتحدة”. واضاف ان “الكاظمي كان عليه الاقرار امام المجتمع الدولي بفشله في حماية قصره والمباني الحكومية ومجلس القضاء الاعلى من السقوط على يد قوى سياسية دون تحرك، فضلا عن الاضطراب الامني في المحافظات المحررة”. واشار جعفر الى ان “عصر الكاظمي كان الاكثر اضطرابا في تاريخ العراق من حيث التظاهرات وسقوط هيبة وسيادة البلد وانتهاك من قبل دول الجوار دون تحرك من قبل حكومته ما يستلزم الاقرار فيه امام الامم المتحدة بدلا من استعراض انجازات وهمية وطلب المساعدة”.

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