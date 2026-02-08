ائتلاف المالكي: نعمل لإقالة (هيبت الحلبوسي) من المنصب لأن الحقد مـتأصل فينا

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلوي، وجود مشروع لاقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد انهاء الشراكة مع ائتلاف دولة القانون، لافتا الى ان ابتعاد الحلبوسي وانهائه للشراكة سيترتيب عليه انهاء جميع التحالفات مع حزبه في جميع المحافظات والفضاءات الاخرى.وقال العلوي في حديث صحفي، ان “هناك مشروع لاقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، بعد ان عمل رئيس حزب تقدم على انهاء الشراكة مع ائتلاف دولة القانون وإعلان رفضه لترشح المالكي لرئاسة الوزراء”.واضاف ان “ائتلاف دولة القانون لديه العديد من الاتفاقات والتفاهمات تحت قبة البرلمان، وبما ان الحلبوسي قرر الابتعاد فأن دولة القانون سيقف الى جانب شريك اخر يتفق مع الائتلاف لتقديم مصلحة البلد”.وبين ان “جميع الائتلافات مع حزب الحلبوسي في مجالس المحافظات وغيرها من الفضاءات ستنتهي، وابرزها في مجلس محافظة بغداد ومحافظات أخرى، خصوصا ان الحلبوسي اراد انهاء الشراكة بين تقدم ودولة القانون، وبالتالي فهو اراد ذلك لغاية في نفسه”. 

