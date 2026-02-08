ائتلاف المالكي: نعمل لإقالة (هيبت الحلبوسي) من المنصب لأن الحقد مـتأصل فينا

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب ولائي: اختيار رئيس الحكومة المقبلة شأن عراقي إيراني مشترك
السوداني يتنازل عن عضوية مجلس النواب تكبراً على الشعب
ائتلاف المالكي: لا يهمنا تدمير العراق وجوع شعبه ,, المهم كرسي أبو إسراء
نائب: المحكمة الاتحادية غير مستعجلة في النظر بقرارات السوداني الاقتصادية الجائرة
نائب:السوداني فاشل وفاسد دمر العراق بقراراته الجائرة
-
- عربية ودولية
نتنياهو يلتقي ترامب الأربعاء المقبل
زيلينسكي:واشنطن منحت روسيا وأوكرانيا مهلة حتى الشهر السادس لإنهاء الحرب
روسيا تعلن عن تقدم في محادثاتها مع أوكرانيا
إسرائيل تلغي سفر الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري
الرئيس الإيراني: التفاوض مع أمريكا لكسب الوقت لصالح مشروعنا الكبير في المنطقة
-
- اراء ومقالات
العراق… من دولة ذات سيادة إلى مكب نفايات مفتوح
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
انتهاك المدد الدستورية وسؤال الشرعية في النظام السياسي العراقي
اصطفاف المثقف الى جانب سلطة فاسدة .. بعض مثقفي العراق مثالا
-
- اقتصادية
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق لصالح إيران
اليوم ..اضراب عام في الأسواق العراقية بسبب قرارات السوداني الاقتصادية الفاشلة
فريق اقتصادي: رواتب الشهر المقبل بـ”الأقساط” وارتفاع في الأسعار ..المهم المالكي والإطار وإيران
سياسي كردي: حكومة البارزاني تخصص أكثر من (15) مليار دينار شهرياً إلى أكراد سوريا
اليوم ..أسعار صرف الدولار=150250 ديناراً
-
- رياضية
حصول المنتخب الإيراني على لقب كأس اسيا 2026 للمرة الرابعة عشرة لكرة الصالات
الاتحاد العراقي للتنس: إقامة بطولتي لفئة 16 عاماً للبنين والبنات
اليوم..منتخب العراق للصالات في مواجهة نظيره الإيراني
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
العراق يشارك في منافسات بطولة آسيا لدراجات الطريق للرجال والنساء
-
- تحقيقات
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
حمودي الإيراني:إيران قدّمت درساً مهماً في الشجاعة بالتفاوض مع أمريكا ونحن جزء من هذه الشجاعة
فريق اقتصادي: رواتب الشهر المقبل بـ”الأقساط” وارتفاع في الأسعار ..المهم المالكي والإطار وإيران
غضب شعبي وراء استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين من أجل بقاء الرواتب الخيالية لرفحاء وزعماء الإطار واللصوص
واشنطن:لن نسمح للمالكي بالعودة للسلطة
امريكا:سنقلص إيرادات النفط العراقي إذا أصبح الجندي الإيراني المالكي رئيسا للحكومة
-
- اذاعة INN