ائتلاف المالكي: هيئة المساءلة والعدالة لن تحل والإمام خامئني موجود

ائتلاف المالكي: هيئة المساءلة والعدالة لن تحل والإمام خامئني موجود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية الطائفي فراس المسلماوي، اليوم الاحد ، على الدعوات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة بأنها اضغاث أحلام .وقال المسلماوي في تصريح  صحفي، ان” دعوات حل أو الغاء هيئة المساءلة والعدالة بأنها دعوات غير منطقية “.وأضاف ان ” هناك من يسعى لإلغاء هيئة المساءلة والعدالة لعودة البعثيين للسلطة والعملية السياسية ، مشيرا إلى أن ” وجود الهيئة امر ضروري في المرحلة الحالية “.ولفت الى ان “تلك الدعوات تتعارض مع الدستور الذي نص صراحة على حظر حزب البعث في العراق” ، مؤكدا ان “الإمام خامئني ابلغ المالكي شخصيا بعدم حلها.

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