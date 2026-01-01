ائتلاف المالكي: وزارة النفط من حصتنا

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء النائب عن ائتلاف دولة القانون المدعو فالح الخزعلي، الخميس، أنّ ما يتمّ تداوله من أسماء مرشّحة لوزارة النفط ووزارات أُخرى “غير صحيح”، ووصفه بأنّه “تكهّنات بعيدة عن الواقع”.الخزعلي أوضح في حديث، أنّ حسم ملف وزارة النفط، التي يُعدّها استحقاقا لمحافظة البصرة، وبقيّة الوزارات السيادية والخدمية، لن يبدأ قبل استكمال الاستحقاقات الدستورية، من انتخاب رئيس الجمهورية ثمّ تكليف مرشّح الإطار بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنّ توزيع الحقائب سيتمّ وفق الاستحقاق الانتخابي ومعادلة النقاط بين القوى السياسية.وتغصّ منصّات التواصل الاجتماعي بقوائم وصور لمسؤولين ومدراء قيل إنّهم مرشّحون لحقائب في الحكومة المقبلة، فيما يؤكّد ائتلاف دولة القانون أنّ كلّ تلك الأسماء، حتّى الآن، تبقى ضمن خانة التسريبات وغير المعتمدة في مسار التفاهمات الرسمية.

