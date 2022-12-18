ائتلاف المالكي وكذبه اللي ما يخلص..السفيرة الأمريكية وراء ارتفاع سعر صرف الدولار!!

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنتقد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، دور سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، متهماً أياها بممارسة ضغوط على حكومة محمد شياع السوداني تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار.وقال القيادي في الائتلاف، حيدر اللامي، في حديث صحفي، إن “السفير الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي مارست ضغوطات على الحكومة تسببت برفع سعر الدولار امام الدينار العراقي”.وأضاف، أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي يتحمل السبب الأول برفع سعر الصرف”، لافتاً إلى أن “ارتفاع الدولار سبب ارباكاً لمشاعر العراقيين وخلق حالة من عدم الاطمئنان بين أفراد المجتمع”.ودعا القيادي في الائتلاف، إلى “إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده ولكن، بصورة تدريجية حتى نصل إلى 137 ألف دينار مقابل 100 دولار”.يذكر أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس له علاقة بالامريكان بل تهريب الدولار من قبل الأحزاب الشيعية المتنفذة في الإطار من خلال نافذة بيع العملة الفاسدة التي أوجد شباكها حوت الفساد ومدمر العراق نوري المالكي.