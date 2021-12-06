ائتلاف المالكي يؤكد على أن الحكومة المقبلة ” توافقية” عكس ما يصرح به الصدر

ائتلاف المالكي يؤكد على أن الحكومة المقبلة ” توافقية” عكس ما يصرح به الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون ، الأثنين،ان الحكومة المقبلة  هي “توافقية” بعد موافقة الصدر وقوى الاطار التنسيقي ، لافتا الى ان الحكومة ستكون بمشاركة جميع الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات.وقال  القيادي في الائتىف محمد الصيهود في حديث صحفي، ان “المكون الشيعي يمتلك اكثر من 160 مقعدا وفقا للنتائج التي اعلنتها المفوضية، حيث ان جلوس الاطراف الشيعية مع بعضها يعد تأسيساً لمرحلة جديدة تنبثق منها رئاسة الوزراء”.واضاف ان “الاطار التنسيقي قد اتفق مع الصدر على حكومة توافقية عكس ما يصرح به الصدر وتياره في الإعلام انها حكومة “أغلبية”.وبين ان “مفهوم الاغلبية السياسية يعني مشاركة الجميع بتشكيل الحكومة ومن جميع المكونات.

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