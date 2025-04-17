ائتلاف المالكي يتراجع عن طلبه بتعديل قانون الانتخابات

ائتلاف المالكي يتراجع عن طلبه بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الائتلاف عمران الكركوشي،الخميس، ان “ائتلاف دولة القانون أول من طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكان ومازال لديه رغبة بإجراء هكذا تعديل، وهذا لا يعني الائتلاف لديه مشكلة في القانون الانتخابي الحالي، خاصة وأن الائتلاف خاض العملية الانتخابية بأكثر من قانون وحققت نتائج كبيرة”.وأضاف الكركوشي في حديث صحفي، “إذا كانت القوى السياسية مع الإبقاء على قانون انتخابات مجلس النواب الحالي دون تعديل، فأكيد الأمر سيمضي بذلك، وهذا لا يعني اننا ليس مع تعديله، لكن اكيد نحن مع رأي الأغلبية السياسية، ونتوقع أن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي دون أي تعديل”.ويستعد قادة الإطار التنسيقي الشيعي لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التطورات السياسية الداخلية وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تصاعد الخلافات حول مقترح تعديل قانون الانتخابات، وفق ما كشفه مصدر مطلع اليوم الخميس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *