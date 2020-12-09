ائتلاف المالكي يتهم التيار الصدري بالاستحواذ على منصب محافظ ذي قار

ائتلاف المالكي يتهم التيار الصدري بالاستحواذ على منصب محافظ ذي قار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبدالهادي السعداوي،الاربعاء، التيار الصدري، بمحاولة الاستحواذ على منصب محافظ ذي قار، فيما أكد أن المحافظ الحالي ناظم الوائلي، قد تم سحب صلاحياته بالكامل.وقال السعداوي في حديث  صحفي، إن “اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء بإدارة الأزمة في محافظة ذي قار، قامت بسحب كل الصلاحيات المناطقة بالمحافظ ناظم الوائلي”، مشيراً إلى “وجود إصرار سياسي على تغيير الوائلي، إلا أن التيار الصدري يحاول الاستحواذ على المنصب”.وأضاف أن “12 نائباً عن محافظة ذي قار، يمثلون الأغلبية،  يرغبون بأن يكون المحافظ القادم شخصية وطنية لها الثقل الاجتماعي وقادرة على بسط الأمن في المحافظة”.وفي أول تعليق له على دعوات إقالته من منصب محافظ ذي قار، اكد ناظم الوائلي ان “هناك سياقات قانونية ودستورية، يجب اتباعها لغرض اقالة الحكومة المحلية، اما ما يثار هنا وهناك فهو امر ليس قانونياً ابداً”.

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