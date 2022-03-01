ائتلاف المالكي يتوعد بمحاسبة الحلبوسي لفساده وخيانته

ائتلاف المالكي يتوعد بمحاسبة الحلبوسي لفساده وخيانته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد ائنلاف دولة القانون، الثلاثاء، بمحاسبة رئيس مجلس النواب بعد زيارته التي وصفها بالمريبة لتركيا، مبينا ان المساءلة تحتاج الى بعض الوقت بسبب الاوضاع السياسية.وقال عضو الائتلاف النائب فراس المسلماوي في حوار متلفز ، انه “يجب مساءلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن سبب ذهابه الى تركيا”، مشيرا الى ان “توقيت زيارته يثير الريبة”.واضاف ان “مساءلة الحلبوسي بشأن ذهابه الى تركيا تحتاج الى وقت لأن البلد يمر بأزمة سياسية”، لافتا الى ان “أحد النواب قدم مقترحا لمساءلة الحلبوسي في البرلمان بشأن ذهابه الى تركيا “.وبشأن الوضع السياسي، ذكر المسلماوي ان “الإطار التنسيقي قدم مبادرة واضحة من اجل الذهاب الى الكابينة الوزارية الجديدة وقد أعلنت المعارضة منذ البداية تحت قبة مجلس النواب”.

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