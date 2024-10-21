ائتلاف المالكي يجدد المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة

ائتلاف المالكي يجدد المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، الاثنين، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وضع الانتخابات المبكرة ضمن منهاجه الحكومي، لافتا الى ان الدورة الحالية بقي لها عام بعد تحديد الـ 25 من تشرين الاول من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.وقال اللامي  في حديث صحفي، ان “الانتخابات المبكرة أصبحت شبه قانون بعد ان تم وضعها ضمن المنهاج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني وتم التصويت على هذا المنهاج داخل مجلس النواب”.واضاف ان “هناك 29 نقطة اقرتها الحكومة ضمن برنامجها الحكومي وبموافقة الجميع واجماع مجلس النواب على ذلك المنهاج، حيث تم تحديد الانتخابات البرلمانية في 25 تشرين الثاني من العام 2025”.وبين ان “عمر الدورة الحالية بقي له عام، حيث ان اي موعد تجرى به الانتخابات قبل الموعد المذكور فهي تعتبر انتخابات مبكرة، خصوصا ان السوداني قد وضع ذلك ضمن المنهاج الحكومي، في وقت أعلنت فيه الحكومة استعدادها للذهاب نحو الانتخابات المبكرة لو طلب منها ذلك”. 

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