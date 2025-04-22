ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!

ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي لائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي ،اليوم، أن “قانون الانتخابات الحالي طارد للناخب والمرشح، لذلك تم طرح فكرة تغيير وتعديل هذا القانون، وهناك تجاوب من بعض الكتل السياسية للتعديل، وهو ذاهب حالياً للتغيير”، على حد قوله. ومساء امس الاثنين، أعلن الإطار التنسيقي أنه سيشارك في الانتخابات بقوائم منفردة، فيما شدد على الموعد المحدد لإجرائها.

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