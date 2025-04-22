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- شبكة اخبار العراق
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اليوم..أسعار صرف الدولار=147000 ديناراً
الإطار يسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق “الاندماج الوحدوي بين العراق وإيران”
ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
سلوم:الكاردينال العراقي لويس ساكو دخل لقائمة المرشحين لمنصب بابا الفاتيكان
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- عربية ودولية
الكرملين: روسيا مستعدة لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة (1.3) مليار دولار على مدار ثلاث سنوات
اليوم ..الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني
لبنان..لا سلاح لحزب الله اللبناني..السلاح بيد الدولة حصراً
سلطان عُمان يرجو من ترامب تحقيق “نتائج إيجابية” في المفاوضات مع إيران
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم..أسعار صرف الدولار=147000 ديناراً
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
اليوم.. انخفاض أسعار صرف الدولار
مستشار حكومي: احتياطي العملة الصعبة يغطي استيرادات البلاد لمدة ثلاثة أشهر
مصدر حكومي كردي:تحويل مشروع (حسابي) من مكتب مسرور البارزاني إلى وزارة مالية الإقليم
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- رياضية
اليوم..ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
نادي الجزيرة ينفي تولي (الحسين عموتة) تدريب المنتخب العراقي
إنطلاقة قوية للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا بالبليارد والسنوكر
السبت المقبل..اجتماع للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم
دعوات لتأهيل المنتخب العراقي من قبل المدربين المحليين
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- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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الإطار يسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق “الاندماج الوحدوي بين العراق وإيران”
مصدران سياسيان: تشكيل تحالف انتخابي يضم السوداني وأحزاب المقاومة الإسلامية في العراق
الداخلية: تفكيك (146) شبكة مخدرات خلال الأشهر الثلاث الماضية
ميليشيا العصائب:سنلقي القبض على (الشرع) حال وصوله بغداد
الداخلية:ضبط 2 طن و 166 كيلو غراماً من المخدرات الإيرانية خلال الربع الأول من العام الحالي
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- اذاعة INN